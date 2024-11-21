孵出小雞？好市多雞蛋開箱「少1顆森77」 網教一招讓他立馬怒氣全消

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出兩照片並發文抱怨，他表示在好市多購買了一箱雞蛋，回家開箱發現少一顆，生氣表示「到底要不要為了一顆蛋，花時間跟油錢去退貨？」，貼文一出，引發網友熱議，有網友笑稱：「那顆蛋，孵出小雞了！」

原PO透露，他在好市多選購了一箱石安牧場的「動福蛋」，一開箱即發現少了一顆雞蛋，讓他覺得品管有問題，困擾著到底要不要為了這一顆雞蛋，花時間跟油錢去辦理退貨呢？

貼文曝光後，引來網友熱議，指出「一顆蛋都不夠油錢，除非住好市多附近」、「這麼火大，一定要去退」、「一定要，這口氣吞不下去」、「要啊，都氣到PO文了，沒要回來睡得好嗎」、「打電話客訴」、「打個電話先告知，下次去帶個盒子去退就好」、「不管退不退打個電話去反應是必要的」。

有曾經遇過類似狀況的網友回應「我遇過，直接退」、「就我自己的經驗，你拍照然後打電話去留紀錄，下次去的時候他會整箱退款給你」、「打電話去，會退款的，然後跟廠商請款，廠商才會改善」、「消消氣，這看起來是石安牧場裝箱時的疏失，不是那種被人拆封過的狀況，如果距離有點遠，我是覺得為了一顆蛋成本上耗時耗油錢划不來」、「以後當場要打開看一下」。

還有不少網友開玩笑，緩頰表示「應該是孵化了」、「飛下車了嘛」、「會不會是已經孵出一隻小雞了呀，要不要先找一下家裡角落看看，最近天氣冷，剛好燒酒雞」、「已羽化升天，連殼都帶走，結案」。