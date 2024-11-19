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超商日系零嘴限時1元 網友瘋搶：貨價全掃空

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近日在超商發現日本1零食第二件只要1塊錢，直言「可以囤貨了」。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近日在超商發現日本1零食第二件只要1塊錢，直言「可以囤貨了」。示意圖／Ingimage

便利商店品項多元，時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在超商發現日本1零食第二件只要1塊錢，直言「可以囤貨了」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，日本雷神巧克力為了慶祝30周年慶，推出「黑雷神一口巧克力」第2包只要1元的限時活動，50元就可以帶走2包，讓他驚喜直言「可以囤貨了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文一出後，多數網友都表示「當年真的搶翻天，還請朋友幫我留」、「這真的比雪吻巧克力有料多了」、「想當初風靡一時，我還跑去等物流車」、「架上全部我都帶走了」、「好誇張，都只剩單一包，怎麼湊兩件？」、「只有我找不到嗎，都賣光了」、「當年真的搶翻天，還請朋友幫我留」。

不過，也有部分網友指「之前遇過買一送一，感覺比這個划算」出「自從我在日本看到雷神的價格，就發誓不要在台灣買」、「到處都缺貨，不懂辦活動的意義」。

便利商店 巧克力 日本 超商 雷神

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