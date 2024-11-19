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出泡快又不易溶！好市多「義式香皂組」不到500元 網嗨搶：外面買1千

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。聯合報資料照
好市多示意圖。聯合報資料照

好市多商品琳瑯滿目，受到一票粉絲喜愛。除了常見的生鮮食品外，近日有網友大推一款義大利香皂，不僅出泡快，不易溶，價格也相對划算。貼文曝光後，立刻吸引會員們的目光。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，推薦這款NESTI DANTE 香氛手工皂，「看到四入一組不到500元，都是經典味道可用一年，實在划算，推薦給習慣用肥皂的同好！」

網友大推的義式香皂。圖擷自《今購百科》
網友大推的義式香皂。圖擷自《今購百科》

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我也是用一年，一塊肥皂切成四塊，免得被水不小心沖掉，真的很節省」、「Costco終於有進這款了」、「外面一顆200耶」、「這個我有買，用完之後很香我喜歡」、「按摩師還說我最近背部痘痘改善，推推推」、「這超好用欸，肥皂不容易溶掉，用了保濕也很香，之前在台北都買四塊1,000再送一小塊，結果好市多不到500，我要去買」。

根據《今購百科》顯示，香皂一款250公克，四入為499元，分別有辣木籽調理皂、黑金淨化皂、鉑金精粹皂、黃金能量皂，搭配三重研磨製造技術，使用起來感覺泡沫細緻，滋養柔嫩。

Costco 好市多 義大利

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