好市多買提拉米蘇…原來可免費索取2物品！網驚：完全不知道

美式賣場好市多（COSTCO）受到一票粉絲愛戴，近日有網友分享，原來在那裡買提拉米蘇，居然可以免費向店員索取兩物品。貼文曝光後，也吸引留言區討論。

原PO前天（16日）在threads發文指出，原來購買好市多的提拉米蘇，可以跟店員要盤叉跟蠟燭，「應該很多人不知道吧？至少我今天才知道」。

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「我都是拿了就走，完全不知道」、「我一根湯匙就解決了」、「肥宅如我直接用湯匙挖完一整盒」。

另一方面，前陣子在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》也有網友分享，這款提拉米蘇最近特價到204元，雖然吃多了會有罪惡感，但還是會不知不覺一直吃下去，建議找人平分。

針對口感部分，留言區也紛紛表示，「我也超愛，一盒分四天吃完，爽」、「超好吃，通常配個電視，一餐就一盒」、「甜到罪惡感超重」、「這個我覺得蠻膩的，自己吃一兩塊就好了」、「它的配方有變動，比較膩口，以前比較輕盈」、「我一盒切成六小塊，分裝丟冷庫當冰吃」。