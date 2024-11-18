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逛全聯挖到寶！他激推1款泡麵「滿滿日本味」 網勸刪文：別害我買不到

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心商品琳瑯滿目，受到不少消費者喜愛。示意圖。 聯合報系資料照
全聯福利中心商品琳瑯滿目，受到不少消費者喜愛。示意圖。 聯合報系資料照

全聯商品琳瑯滿目，受到不少消費者喜愛，近日有網友嘗試一款滯銷泡麵，結果竟意外挖到寶，不只湯頭有日本拉麵的感覺，又不會過於死鹹，麵體相較其他泡麵也更顯特別。貼文曝光後，立馬引起底下留言廣大討論。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文指出，前陣子因為颱風看了網紅蔡阿嘎拍的短影片上有推薦，又剛好在賣場看到，於是就帶了這款「漢寶」極濃豚香泡麵回家嘗鮮，想不到非常對味，「湯的豚骨味很香，喝起來也很順口，真的有像日本拉麵湯頭的感覺，但又不會太鹹，感覺是符合台灣大眾口味的」。

另外他也說，麵體的部分，相較其他泡麵來說顯得更捲，有扒住湯汁很入味，「當初去買的時候，有看到旁邊還有一款海鮮口味的，下次再去買來吃看看」。

原PO大推「漢寶」的極濃豚香泡麵（右），並表示下次也想試試海鮮口味。圖擷自全聯官網
原PO大推「漢寶」的極濃豚香泡麵（右），並表示下次也想試試海鮮口味。圖擷自全聯官網

貼文曝光後，網友紛紛表示，「敝人默默地吃了超過一打，建議刪文，不然以後我會很難買到」、「我自己是覺得不錯啦」、「海鮮的好吃，湯很鮮甜」、「兩個口味都好吃，調味包自己酌量減量」、「漢寶好吃啊，不過以前更好吃，復刻以後其實配方有改，如果以前一直持續銷售應該會有一席之地，還是不知道為什麼會消失20年」。

不過也有網友說，「覺得很難吃的說，吃過一次就不想再買了」、「超爆鹹，可以加水加麵，煮一個超大鍋」、「真的很鹹，吃完口超渴」、「我是沒吃過漢寶系列的泡麵，在這裡看到兩極化的評價後、我就更不敢買了，很怕踩到雷」。

全聯 泡麵

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