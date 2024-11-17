飯吃一半先空杯！全聯這飲品「大人小孩都愛」 一票人點頭：不會很甜

全聯商品琳瑯滿目，吸引不少消費者。近日有家長大推一飲品，直呼小孩連早餐吃不到一半，飲料就「空杯」了。貼文曝光後，也引起底下網友熱烈討論。

原PO在臉書社團《全聯消費經驗老實說》發文，大推克寧這款「芭那那高纖牛乳」，並表示小孩早餐都還吃不到一半，保久乳就先空杯了，還一定要吸到整個鋁箔包乾扁扁的才甘願，「我自己喝是覺得微微糖，甜度不高、還不錯，不然有些太甜的買了，我也不敢給小朋友喝」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「這款不甜，好像很多人喜歡」、「這個好喝」、「原來全聯也有賣」。Dcard上甚至有網友大讚，「除了香蕉香氣，還喝得到一點香蕉的酸，口感上比較稠一點，整體而言真的有像現打的香蕉牛奶」、「上次在全聯晃一晃，也有看到克寧那款，覺得很好喝，現在很常買」。

根據雀巢官網顯示，「克寧芭那那高纖牛乳」已於7月起於家樂福、愛買、大潤發、全聯、蝦皮、momo等多個銷售點正式開賣，不但奪得食品界米其林評鑑ITQI風味絕佳2星獎章，更通過「潔淨標章」的嚴格驗證。另外，每瓶不到100大卡，還有3.2公克膳食纖維。