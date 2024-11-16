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好市多內用區又變了！一票會員搖頭：台灣客難養

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，在今年7月就發現好市多內湖店的內用區已撤除座位區，讓民眾只能使用站立式的高腳圓桌，不過近期又發現4人桌的座位區又「重出江湖」，不禁直言「台灣客群真難養」。圖／聯合報系資料照
一名網友分享，在今年7月就發現好市多內湖店的內用區已撤除座位區，讓民眾只能使用站立式的高腳圓桌，不過近期又發現4人桌的座位區又「重出江湖」，不禁直言「台灣客群真難養」。圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，在今年7月就發現好市多內湖店的內用區已撤除座位區，讓民眾只能使用站立式的高腳圓桌，不過近期又發現4人桌的座位區又「重出江湖」，不禁直言「台灣客群真難養」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，好市多內湖店的內用區，原本全部改成站立式高腳圓桌，近期採買時發現內用區位置「一半又變回有椅子的4人桌」，讓他直言「台灣客群真難養」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文一出後，多數網友都表示「很多都全家一起來，你要那個2、3歲的怎麼站啊？父母抱著吃嗎？還是彎腰蹲在地上餵？」、「那天看到一個老人大罵，說沒椅子是要我們長輩站到昏倒」、「站著吃老人跟小孩一定受不了」、「上次去全部是立食，我身高175桌子離我有些距離，站沒一會覺得活受罪，想說要改站著吃可以啊！桌子能分高度嗎？」、「我183公分那桌子對我太低 我們家弟弟110公分則完全吃不到」。

不過，也有部分網友認為站立式圓桌比較好，指出「全站立比較好，不然這邊常常塞爆，一堆人和推車，不方便就帶走不要在現場吃」、「商場都是以數據來做未來規劃，改站立空間省，人也不容易長久佔位」。

內湖 好市多 座位區

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