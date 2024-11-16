好市多新上架1款「神級調味醬」！老饕驚呼：炒菜拌麵都適合

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友近期在好市多賣場發現一款「青花椒沙茶醬」，好奇詢問大家是否推薦？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多發現一款「青花椒沙茶醬」，一大罐售價198元，相當好奇「這款沙茶醬的味道如何」？

貼文一出後，多數吃過的網友都大讚「比一般款多了個香味，個人滿喜歡的」、「很喜歡，拿來炒菜拌麵都很適合」、「昨天有試吃，有淡淡花椒，輕微的麻麻辣辣，我本身敢吃辣，所以我覺得還不錯」、「很喜歡，不知不覺就快用完了」、「我煮鍋燒意麵時會加一大匙，很讚」、「我家喜歡耶！拌麵拌白飯方便好吃」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「原味的沙茶醬加上一點花椒味，不難吃，拿來醃肉還不錯，但還是比較習慣原味的」、「聞起來有味道，吃起來沒椒麻味」、「試吃之後個人覺得就還是沙茶醬」、「我吃很辣，所以這罐不覺得有麻辣感。我們還要另加辣椒」、「個人認為原味的比較對味一點」。