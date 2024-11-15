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全聯熱賣神物！她揭爸爸等公車突掏出「一條咖啡」猛啜 吸近萬人朝聖：很提神

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／擷自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」，Lydia Ding授權使用
圖／擷自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」，Lydia Ding授權使用

老人家常有自己的養生小妙招，有民眾就揭露自家老爸會隨身攜帶「液態咖啡包」在身上，等公車時就撕開一包啜飲，不僅方便悠閒還提神，讓她感到有趣之餘也覺得大開眼界，網友看了也紛紛笑讚「爸爸好潮」、「這個業配給過」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，指出她與爸爸一起出門等公車時，爸爸突然從口袋拿出一條咖啡，直接撕開包裝就喝了起來，還得意地對她說「等公車就是我獨特的咖啡時光」。隨後爸爸與她分享心得，表示是在全聯買的人蔘黑咖啡，味道不錯，累的時候喝一條很提神，放在口袋裡也不佔空間，「很熱門有時會買不到」，最後更看著她的黑眼圈關心問「要不要喝一條」。

爸爸宛如韓劇歐巴的喝咖啡方式立刻吸引網友熱議，「很潮耶！必須跟風」、「這樣喝咖啡也太酷了吧」、「這個好酷！第一次看到」、「韓劇裡的人蔘咖啡條ㄟ⋯⋯爸爸好流行」、「已經被爸爸的廣告吸引」、「這個如果是業配文，我可以接受耶」。

圖／擷自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」，Lydia Ding授權使用
圖／擷自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」，Lydia Ding授權使用

有些人也分享經驗，「我有買這個，真的瞬間回魂，不管是不是業配這一篇很有趣，有喝有推」、「居然有這種產品……上大夜班快陣亡的時候好像能用這條回魂，還人蔘口味……這喝了不會開啟暴走模式嗎」、「很推，我沒精神都會來一條」、「第一次直接喝的時候被甘苦味嚇到，不過真的很提神」、「加無糖豆漿超好喝的」、「我超愛這種咖啡有夠方便，買一瓶鮮奶或豆漿倒進去就可以有高級拿鐵的感覺」。

不過，也有人提醒這種飲用方式未經稀釋，要多注意飲用後的身體狀況，「小心會要命！過量可能造成甲狀腺機能亢進」、「太濃的份量瞬間對腎臟也會產生負擔喔！要注意有沒有心悸」。

這款韓國超提神金蔘「Espresso人蔘黑咖啡濃縮液」為全聯今年引進的新產品，內容為加入高麗紅蔘濃縮精的Espresso濃縮黑咖啡液，可以直接飲用，也可以加水或牛奶製成美式咖啡或拿鐵。

全聯 咖啡 業配

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