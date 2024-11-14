好市多牛肉捲變蔥燒餅？她切開失望了 網笑：以為是新口味麵腸

「還我皮薄+牛肉餡多滴油+起司滿滿的牛肉捲…」有網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文抱怨，美式賣場熟食區販賣的牛肉捲疑有偷工減料之嫌，以前滿滿牛肉餡料和起司的牛肉捲已經不復存在，厚厚的餅皮倒更像是另一品項「蔥燒餅」。

原PO貼文中滿是抱怨寫道，之前就看過報導，好市多的牛肉捲已經不如一開始的「皮薄、牛肉餡多和滿滿起司」，但是她還是經不起誘惑，最後買了一個牛肉捲回家。切開後，卻看到有如燒餅的厚厚餅皮，多可滴油的牛肉餡也不復見，更沒有滿滿起司，讓原PO失望地表示，「以為自己是買了好市多熟食區的蔥燒餅」。

網友們看完貼文後紛紛留言回應，「肉呢？」、「麵皮多內餡少」、「我很多年不買好巿多的牛肉捲了，都沒什麼餡、都在吃皮，那我還不如去吃山東大餅」、「自從它『重出江湖』後，每次都覺得買了一個寂寞。但每次都記不住教訓，還是不自覺的會靠過去排隊」、「如果妳沒告訴我這是牛肉捲，我會以為這是新口味的麵腸」、「差這麼多，清單上永遠刪除，黑名單」。

另有一些網友認為應只是品管的問題，「我上週買牛肉捲還可以，但是昨天買了披薩也是滿滿麵皮，真的是非常不穩定」。淡定的網友則明白指出、「在好市多，退貨是所有問題的最終解」；不少懷念以前雞肉捲和海鮮捲的朋友則順道敲碗，「還我雞肉捲」、「海鮮卷比較好吃」、「我還寧願它是豬肉捲，然後肉多一點」。