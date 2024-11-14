不吃搥心肝！好市多提拉米蘇甜甜價 內行推爆一食器：挖得乾淨俐落

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文分享，她表示「不吃會搥心肝」，她日前在好市多購買了一盒特價204元的提拉米蘇，擔心一吃停不下來會有罪惡感，於是自備2工具分裝，並指出「一定要找人平分」。照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「用飯匙好方便，哈哈！」

原PO透露，好市多的提拉米蘇原價一盒259元，日前特價只需204元，她表示「不吃會搥心肝」，購買一盒後，又擔心自己會不知不覺一口接一口的一直吃下去，深怕吃多了會有罪惡感，就自備了不鏽鋼保鮮盒及飯匙來分裝它，然後將它放入冰箱冷藏，她還在貼文的最後，用Hashtag的方式寫道「一定要找人平分」。

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「這價格太吸引」、「盒裝蛋糕，用飯匙挖才是正解，乾淨俐落」、「學起來，飯匙果然好用，分裝放冷凍慢慢吃」、「吃不完還可以再凍起來」、「切得好整齊」、「好會挖，一次一盒剛剛好」。

此外，還有許多提拉米蘇的愛好者回應「我也超愛，一盒分4天吃完，爽」、「我一盒切成6小塊，分裝丟冷庫當冰吃」、「超好吃，通常配個電視一餐就一盒」、「我也覺得這個提拉米蘇蠻好吃的」、「昨晚買，今天沒了，全下肚了」。

不過，也有不少網友不買單，指出「我是看到那個攤位馬上飛奔逃離，邪惡攤位」、「想到變胖之後，減肥好累，還是算了」、「這個好吃，可是我每吃必拉肚子」、「這個我覺得蠻膩的」、「難吃，前幾天才倒廚餘，剩大概一半」、「吃完整個，爆膩到噁心」。