快訊

20歲正妹遊泰失蹤發訊「我要死了」 閨蜜是男的也失蹤

交保護費還是賭違約金？美選後華航購機策略有何盤算

洗衣機切換成「1模式」 一年竟可省下這麼多錢！還能讓衣物顏色保持鮮艷

不吃搥心肝！好市多提拉米蘇甜甜價 內行推爆一食器：挖得乾淨俐落

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多，示意圖。 聯合報系資料照
好市多，示意圖。 聯合報系資料照

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文分享，她表示「不吃會搥心肝」，她日前在好市多購買了一盒特價204元的提拉米蘇，擔心一吃停不下來會有罪惡感，於是自備2工具分裝，並指出「一定要找人平分」。照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「用飯匙好方便，哈哈！」

原PO透露，好市多的提拉米蘇原價一盒259元，日前特價只需204元，她表示「不吃會搥心肝」，購買一盒後，又擔心自己會不知不覺一口接一口的一直吃下去，深怕吃多了會有罪惡感，就自備了不鏽鋼保鮮盒及飯匙來分裝它，然後將它放入冰箱冷藏，她還在貼文的最後，用Hashtag的方式寫道「一定要找人平分」。

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「這價格太吸引」、「盒裝蛋糕，用飯匙挖才是正解，乾淨俐落」、「學起來，飯匙果然好用，分裝放冷凍慢慢吃」、「吃不完還可以再凍起來」、「切得好整齊」、「好會挖，一次一盒剛剛好」。

此外，還有許多提拉米蘇的愛好者回應「我也超愛，一盒分4天吃完，爽」、「我一盒切成6小塊，分裝丟冷庫當冰吃」、「超好吃，通常配個電視一餐就一盒」、「我也覺得這個提拉米蘇蠻好吃的」、「昨晚買，今天沒了，全下肚了」。

不過，也有不少網友不買單，指出「我是看到那個攤位馬上飛奔逃離，邪惡攤位」、「想到變胖之後，減肥好累，還是算了」、「這個好吃，可是我每吃必拉肚子」、「這個我覺得蠻膩的」、「難吃，前幾天才倒廚餘，剩大概一半」、「吃完整個，爆膩到噁心」。

圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

Costco Hashtag 好市多 提拉米蘇

相關新聞

不吃搥心肝！好市多提拉米蘇甜甜價 內行推爆一食器：挖得乾淨俐落

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文分享，她表示「不吃會搥心肝」，她日前在好市多購買了一盒特價204元的提拉米蘇，擔心一吃停不下來會有罪惡感，於是自備2工具，指出「一定要找人平分」。照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「用飯匙好方便，哈哈！」

全聯蔥油餅買一送一！「多間門市架上全空」 老饕狂讚：只買這家

全聯福利中心因時常推出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在全聯看到1款蔥油餅正在做促銷，有買一送一的折扣，讓她立刻掃貨買回家。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多退貨無極限？用了22年的舊電視也要求退款 網曝1關鍵：可以喔

美式連鎖大賣場好市多（Costco）寬鬆的退換貨條件，讓消費更有保障，深受會員讚賞。但在美國的好市多，卻有人將一台購於2002年的電視送回好市多，要求退款。事件曝光後，引發網友熱烈討論。

超難搶！全聯1鮮乳好喝又環保 網讚：不小心一瓶直接灌完

全聯商品琳瑯滿目，近日有一名女網友指出，早已耳聞一品牌鮮乳不好買，沒想到這次逛賣場時，直接被她發現架上滿滿一排。貼文曝光後，有其他網友跳出來表示，這瓶自己光這一星期，就連買二次了。

日商超強「水垢清潔布」在台上架獲好評 實用效果很兩極

廚房、浴室的水龍頭使用完畢若未立即清潔，長期下來便會出現難以去除的水垢。近期，日商無印良品販售的「去污紙巾」一路從日本紅到台灣，使用過的網友紛紛大讚效果很好，水龍頭乾淨到像新的一樣。

台灣人口味變了？超商整排飲料「都同一款」 網認：跟年紀有關

台灣飲料盛行，除了手搖飲店林立街道外，超商也有很多選擇。最近網友發現，記得以前超商寶特瓶飲料選擇都是「含糖的多」，現在幾乎都變了，讓他疑問「怎會這樣？」，引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。