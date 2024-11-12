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全聯蔥油餅買一送一！「多間門市架上全空」 老饕狂讚：只買這家

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。示意圖。聯合報系資料照
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。示意圖。聯合報系資料照

全聯福利中心因時常推出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在全聯看到1款蔥油餅正在做促銷，有買一送一的折扣，讓她立刻掃貨買回家。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近日在全聯看到「揚鎮千層蔥油餅」有買一送一的促銷活動，一包10入、售價126元，平均一包只要63元，她買回家嚐鮮後，大讚非常好吃。

貼文一出後，多數吃過的網友都大推，紛紛表示「蔥油餅我只買這牌子，真的好吃，但真的不好買」、「這個很難買到，都被搶完了」、「我跑了3家才看到」、「我也買到了，晚上加蛋煎給小孩吃，他們超愛的」、「跟一般蔥油餅比起來比較小片，但價格很可愛，東西也不錯吃」。

全聯 蔥油餅

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