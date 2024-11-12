好市多退貨無極限？用了22年的舊電視也要求退款 網曝1關鍵：可以喔

美式連鎖大賣場好市多（Costco）寬鬆的退換貨條件，讓消費更有保障，深受會員讚賞。但在美國的好市多，卻有人將一台購於2002年的電視送回好市多，要求退款。事件曝光後，引發網友熱烈討論。

美國賓州一位好市多的會員在社群平台「reddit」發文，表示在店內看到有人退回一台2002年購買的電視機，當下他還以為是有人惡作劇，好奇問「作為一個不太會利用好市多令人印象深刻的退貨政策的顧客，想知道那人會獲得全額退款嗎？」從圖片中可看出那台電視應是Samsung 55吋後投影式電視機。

貼文曝光引發熱議，網友留言回應，「超狂！誰會在22年後退回一台電視」、「我更震驚的是，在22年後他們還保留著收據」、「這打敗了死去的耶誕樹」、「如果你擁有一件東西22年了，你能誠實地說你不滿意嗎？」、「正是這樣的人，讓Costco對電子產品實施了90天退貨政策」。

雖然多數人覺得退回已使用了22年的電視讓人難以置信，但也有人換角度思考，「想想看，從2002年至今，Costco向那個人收取了多少會員費？這就是Costco維持營運的方式，事實上是這台電視價格的很多倍」、「我確信Costco早就從他們的退貨中賺到了錢，而退款只是意味著這些人在可預見的未來將繼續忠誠」。

到底電視的主人能否拿回全額退款呢？一些在好市多工作的網友留言表示，「如果他是在2007年Costco修改電子產品退貨政策前買的，可能會獲得退款」。因為自那一年起，Costco收緊了對電子產品的退貨政策，電視機、投影機、大型電器和電腦等產品，只接受購買後90天內提出的退貨要求。

據媒體「星島」報導，加拿大的Costco表示，無法對以上貼文中的個別案例置評，但顧客可參閱該公司公布的退貨政策。Costco也在網站寫著：「除了少數例外，本公司對所有產品都有100%的滿意保證。」