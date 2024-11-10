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超難搶！全聯1鮮乳好喝又環保 網讚：不小心一瓶直接灌完

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心商品琳瑯滿目，受到不少消費者喜愛。示意圖／聯合報系資料照片
全聯福利中心商品琳瑯滿目，受到不少消費者喜愛。示意圖／聯合報系資料照片

全聯商品琳瑯滿目，近日有一名女網友指出，早已耳聞一品牌鮮乳不好買，沒想到這次逛賣場時，直接被她發現架上滿滿一排。貼文曝光後，有其他網友跳出來表示，這瓶自己光這一星期，就連買二次了。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文指出，在全聯的冷藏冰箱看到義美的雲林崙背鮮乳，忍不住買幾瓶嘗鮮。從她上傳的照片可見，該牌的鮮乳外包裝不是一般常見的白色，而是環保包裝的咖啡色紙盒，非常吸睛。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「還不錯喝說，不小心一罐就直接喝完」、「環保包裝就給讚」、「全聯只有碰過一次，後來如果要喝，我都直接去義美門市買」、「超好喝的啦，真的都被搶空」、「義美無乳糖也超好喝」、「義美無乳糖，汐止跑兩間都賣完了，連義美自己都沒貨」、「義美要買堅果杏仁，超好喝」。

不過也有網友說，這款環保包裝的鮮奶一瓶售價96元，和其他品牌相比較貴，且味道算普通，個人偏好日本北海道的十勝、高大鮮奶、丹醇鮮乳。

全聯 北海道 雲林

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