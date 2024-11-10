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日商超強「水垢清潔布」在台上架獲好評 實用效果很兩極

聯合新聞網／ 綜合報導
廚房、浴室的水龍頭使用完畢若未立即清潔，長期下來便會出現難以去除的水垢。示意圖／ingimage
廚房、浴室的水龍頭使用完畢若未立即清潔，長期下來便會出現難以去除的水垢。示意圖／ingimage

廚房、浴室的水龍頭使用完畢若未立即清潔，長期下來便會出現難以去除的水垢。近期，日商無印良品販售的「去污紙巾」一路從日本紅到台灣，使用過的網友紛紛大讚效果很好，水龍頭乾淨到像新的一樣。

日商無印良品所推出的「去污紙巾」討論聲量高，且價格和日本當地一樣便宜，台幣定價69元（日本定價299日圓，約台幣63元），作家「魚漿夫婦」曾經在臉書粉專分享使用心得，「我用在很常有水垢的水龍頭上面，是蠻有效果的，也能用來清理爐子跟排油煙機，沾溼之後效果更好」。

使用過的網友紛紛留言大推，「真的很好用」、「我也是被燒到之後立馬買了一捲，真的只用這個布擦而已，水龍頭變得跟新的一樣」、「哇，真的很便宜」、「台灣只賣69，真的佛」。

但也有部分網友認為商品的話題性大於實用性，實際效果與想像中有很大的落差，「滿心期待買了，根本就沒用，只能用力刷除掉超～級～淡的水漬」、「在日本的時候看到這篇購入，結果很難用…冷水熱水都試過了，能擦掉的水垢真的是直接抹布沾濕可以擦掉的程度」。

有網友建議大家，若是面對「陳年水垢」可以利用檸檬酸比較好清除，「我覺得沒有想像中好用，只適用於『本來就不髒』的（水垢），萬用還是非檸檬酸莫屬」、「長期對抗水垢還是推薦檸檬酸，便宜又強效」。

廁所 廚房 日本 水垢 無印良品

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