台灣人口味變了？超商整排飲料「都同一款」 網認：跟年紀有關

台灣飲料盛行，除了手搖飲店林立街道外，超商也有很多選擇。最近網友發現，記得以前超商寶特瓶飲料選擇都是「含糖的多」，現在幾乎都變了，讓他疑問「怎會這樣？」，引發熱議。

一名網友在社群平台「threads」上發文指出，最近在超商看到一瓶有茶葉的無糖茶，第一次在超商看到這種茶葉直接塞裡面的。原po也突然發現超商這幾年，茶類新品是不是都變成無糖茶，以前小時候印象很深，寶特瓶茶幾乎都是「含糖的多、無糖的少」。

原po也說，現在去超商看，幾乎一整排都是無糖的，「上次還不小心拿到一罐有糖的，發現好甜，年紀大已經沒辦法喝有糖的茶了，不過奶茶例外」。

此文一出不少人也紛紛留言指出，「應該是消費者口味在改變，無糖茶比較健康」、「可能跟人口年齡慢慢變高有關，去日本超商也都一大堆無糖茶」，也有人分享喝了這款茶的心得「這好喝，我一個月喝10瓶」、「這瓶很好喝，完全跟超商茶不是同等級的」。