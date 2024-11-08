他分享全聯1款「高顏值甜點」CP值高 老饕讚：一下子就吃完了

全聯超市時常會推出新產品，尤其甜點更是受到歡迎。有網友日前發現全聯上架一款新甜點，除了有8顆綠葡萄之外，還鋪了布丁和奶油優格，讓不少老饕吃了大呼過癮。

這名網友時常在自己的IG分享超商、超市各種美食甜點，還有新上市的產品，擁有逾3萬粉絲追蹤。日前他發文表示在全聯看到一款高顏值甜點「WE SWEET葡萄優格布蕾」，一大盒450g，裡面有8顆無籽綠葡萄，下層鋪了布丁，葡萄周邊再鋪了滿滿的奶油優格，口感綿密又順口，也不會很甜膩，11月1日到12月5日期間限定，售價169元，讓他直呼CP值超高。

貼文被分享到Dcard、臉書「我愛全聯-好物老實説」，不少吃過的人都直呼好吃，「優格很香，一盒一下子就吃完了」、「剛剛吃了兩口，感覺蠻棒的」、「口味很棒」、「今天開來吃，不錯給讚」、「不會很甜，真的超讚、超好吃的」、「好吃，但對我來說偏甜」、「超好吃，希望葡萄更多一點」、「他之前有出草莓的，超好吃」、「好喜歡優格奶油的味道」。

還有網友表示，「掃光光買不到」、「今天去買不到，明天再去一趟」、「這次的有吸引我」、「很吸引人耶」、「好看就是好吃」、「這個最近超夯」、「看在顏值份上，明天去買了試看看」；不過有人提醒這款甜點的熱量很高，「熱量超高有嚇到」、「很好吃，但一盒1000大卡」。