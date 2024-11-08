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好市多上架日本高檔水果 老饕讚比去年便宜一半：已回購兩次

聯合新聞網／ 綜合報導
Costco好市多。圖／聯合報系資料照片
Costco好市多。圖／聯合報系資料照片

好市多販賣的物品種類琳瑯滿目，價格也相當實惠，還常常推出許多進口商品，總是吸引許多人消費採購。有網友就在臉書分享好市多上架的日本麝香葡萄，賣相佳且價格比去年便宜，貼文讓不少吃過的人紛紛大推。

從原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享的照片看到，這款日本麝香葡萄2串700公克，售價629元，產地為長野縣、山梨縣。他說這次的麝香葡萄看起來賣相不錯，而且價格和以前比起來似乎親民多了，貼文一出引來不少討論。

許多品嘗過的人大讚，「超便宜的！普通日本麝香一盒就要600耶」、「好吃，價格也變得優惠」、「上個月底在日本超市有買這牌來吃，選果實大的，清甜好吃」、「比以前便宜了一半」、「日本好市多一盒1980（日幣，約台幣415元）唷」、「超好吃，已回購兩次」、「超好吃大推！果實很大顆飽滿，肉質也很綿密，還有淡淡香氣，非常喜歡」。

但也有網友不認同，「今年長野縣的麝香葡萄真的很難吃，不夠甜，沒香味也不夠大顆，比好市多的綠葡萄還慘」、「真的很難吃，跟去年差太多了，雖然便宜，可是聞起來完全沒有香味，吃起來也沒有香味，甜度不夠還帶酸味，甚至不新鮮口感軟爛，建議想買的人多三思」、「上個月在Costco買過，只能說跟從前貴森森麝香葡萄的價格比的確親民很多，但口感品質和尺寸，大概打了6折的感覺」。

好市多

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