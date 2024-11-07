肌紅蛋白？大賣場熟食區烤雞翅「透粉色」 掀兩派網友議論

現代人生活繁忙，雙薪家庭除了白天要忙工作，下班回家還要準備晚餐，很多人乾脆點外賣或買些熟食應付，大賣場的熟食區便成了現代人生活上的好幫手。但若吃的時候發現熟食其實是生食，該怎麼辦呢？有一位女網友買好市多的烤雞回家，開動後發現有些部位竟然沒熟，當下不知如何處理，於是貼文在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」求教各方意見。

原PO附上數張照片，從照片中可見，一包「美式辣雞翅&翅小腿」的包裝袋內，有一隻翅小腿露出血色、微透明，另一張盛裝在餐盤內的翅小腿也有相同情形，讓她不禁質疑「這應該是沒熟，沒錯吧」。

網友們看完照片和貼文後議論紛紛。部分網友留言認為有熟，粉色部位可能是「肌紅蛋白」，「這絕對熟了，就肌紅蛋白」、「沒熟的話肉會是透明的，是紅色的反而應該是熟了」；不過也有人持相反意見，表示肉微微透明就是沒熟，「對，沒熟」、「肉就透明的，不好骨肉分離那就是沒熟」、「骨肉能分離是有熟的，沒熟的會黏在肉上」、「我跟雞肉有一點熟，可以確定妳買的沒熟，肌紅蛋白是雞肉粉色不是骨頭粉色」。

對此，有網友則表示既然已經買回來了，花時間處理一下就可以食用，並提供自己的烹調方式，「這就是為什麼我買回家還要再氣炸10分鐘的理由，而且氣炸後我覺得更好吃」、「這種外面買的，我都會再微波2分鐘才敢吃」、「拿去微波5分鐘，就可以安心吃了」、「丟微波爐吧」，「煮湯來喝也不錯」。

對於這家大賣場熟食可能沒熟，部分網友指出若有疑慮可拿去退換，「想退就拿去（退）吧」、「沒熟，我都當場退過一次了，都是血」、「一定會有人說熟了，但我是不敢吃的」、「我買了很多次，我覺得妳這次的，好吧真的沒什麼，沒什麼熟，去換吧」、「有疑慮就退，就是這麼簡單」。