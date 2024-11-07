解鎖人生大成就…好市多「1神物」用13年終見底 網群共鳴：一卷用三代

好市多（Costco）販售的商品主打量多且價格實惠，深受眾多消費者喜愛。有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文分享，她表示13年前買了一卷科克蘭的保鮮膜，現在終於用完了，忍不住興奮分享「太感動了！」。照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「一卷用三代，人走膜還在！」

原PO透露，她女兒已13歲了，當時在好市多買這卷「科克蘭3000保鮮膜」的時候，女兒才剛出生，她並笑稱「下一卷用完，我應該是新手阿嬤了」。原PO表示，常看到網友PO文說科克蘭的保鮮膜有多耐用，用都用不完，這下終於換她也可以大喊：「我終於用完了。」

照片一曝光，多數網友都笑噴，紛紛表示「恭喜！解鎖人生一大成就」、「13年的淬煉，嬰兒長成亭亭玉立的少女」、「再買一卷可以當嫁妝」、「阮的青春攏在此」、「原來買的是傳家寶，我還以為是保鮮膜呢，笑」。

有同樣購買過這款保鮮膜的網友分享自身經驗，指出「青春都花在這上面，我也有一卷，5年了還用不完」、「我家女兒3歲買的，明年要考大學還沒用完，中間還拿去包傢俱」、「我家的應該10年了，不知道還要用多久」。

此外，還有不少網友也回應「買了3年多，還在龜速的使用中，用完都不知道何年何月」、「從跟我先生熱戀時買回家用到現在，結婚10年，那一大卷放在娘家還沒用完，估計要等我兒子結婚才能用完」、「我也是，我上一組到現在，我兒子12歲了，前兩天才剛買新的」。