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全聯APP新功能助你搶折扣！留意1時段通知 網嗨：準備拚速度

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。 聯合報系資料照
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。 聯合報系資料照

全聯是不少民眾採買的好去處，近日官方推出「惜食地圖」活動，只要一台手機，就可以輕鬆看到折扣商品，並提前了解庫存狀況，受到不少消費者好評。

全聯在臉書指出，PX Pay自10月29日起推出全新「惜食地圖」功能，每天晚上6點到10點，可以直接在APP上查詢門市的折扣商品，並提前了解庫存情況，這種做法有效減少食物浪費。

官方也推出一系列圖片教學，讓消費者更明白操作方式，首先PX Pay APP要先更新到7.28.0版本，進入頁面後，右下角點擊「我的」，並點選「惜食地圖」按鈕，接著就能看到肉、海鮮、蔬菜、甜點等選項，只要選擇感興趣的項目，就可以查詢門市即期庫存與折扣。

官方也特別提醒，可以點擊APP右上角的「愛心」並且開啟通知，晚上6點開始就能收到折扣商品資訊囉！

貼文曝光後，網友紛紛稱讚，「好方便，真聰明，我也喜歡買惜食食物」、「好傢伙，未來不是拚運氣，是拚速度了」。也有網友認為，其實有些商品早上或下午就打折了，因此也建議消費者到現場採買時，盡可能地放亮眼睛。

全聯 庫存

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