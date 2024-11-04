聽新聞
0:00 / 0:00
全聯APP新功能助你搶折扣！留意1時段通知 網嗨：準備拚速度
全聯是不少民眾採買的好去處，近日官方推出「惜食地圖」活動，只要一台手機，就可以輕鬆看到折扣商品，並提前了解庫存狀況，受到不少消費者好評。
全聯在臉書指出，PX Pay自10月29日起推出全新「惜食地圖」功能，每天晚上6點到10點，可以直接在APP上查詢門市的折扣商品，並提前了解庫存情況，這種做法有效減少食物浪費。
官方也推出一系列圖片教學，讓消費者更明白操作方式，首先PX Pay APP要先更新到7.28.0版本，進入頁面後，右下角點擊「我的」，並點選「惜食地圖」按鈕，接著就能看到肉、海鮮、蔬菜、甜點等選項，只要選擇感興趣的項目，就可以查詢門市即期庫存與折扣。
官方也特別提醒，可以點擊APP右上角的「愛心」並且開啟通知，晚上6點開始就能收到折扣商品資訊囉！
貼文曝光後，網友紛紛稱讚，「好方便，真聰明，我也喜歡買惜食食物」、「好傢伙，未來不是拚運氣，是拚速度了」。也有網友認為，其實有些商品早上或下午就打折了，因此也建議消費者到現場採買時，盡可能地放亮眼睛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言