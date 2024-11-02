全聯爆款醬油買1送1！老饕瘋搶「整籃扛回家」：滷肉顏色漂亮
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯發現超夯的「黑豆桑醬油」正在做促銷，限時買一送一，立刻買了一整籃回家。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯發現熱門商品「黑豆桑醬油」有買一送一的促銷活動，原價1瓶420元，特價後一瓶只要210元，讓她立刻買了一整籃，大讚吃起來不死鹹，而且保存期限到2026年，可以先囤貨。
貼文一出後，吃過的網友都大讚「我家超喜歡的醬油品牌耶，看來又可以去囤貨了」、「成分單純、不死鹹，用來滷肉顏色很漂亮」、「終於等到了，每次看到這瓶都想買看看，但是平常真的下不了手」、「今天一口氣買了8瓶」、「這罐真的好吃，不會死鹹」。
不過，也有部分網友持相反意見，指出「吃不習慣」、「個人口味，覺得不好吃」、「我也覺得很難吃」、「我所吃過的最最難吃醬油第一名」。
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