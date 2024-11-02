快訊

影／新竹遠東紡織廠突起火！濃煙飄南向竹北「快關窗」

不是免稅額！他用這招送兒千萬財產 什麼稅都免了

浪還太大...野柳陸籍擱淺輪仍無法抽油 航港局說話了

好市多海鮮披薩竟加1配料！一票會員傻眼：暗黑料理？

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖，聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多熟食區買了「海鮮披薩」，不過卻發現裡頭加了許多小黃瓜，讓她直言「好奇怪」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多熟食區購買海鮮披薩，感覺蝦子跟以前比變少了，卻增加了許多小黃瓜，直言「有一種奇怪的感覺」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「披薩加小黃瓜，我不行」、「披薩不該加小黃瓜，他們亂搞！」、「這配料別說義大利人了，我看了都生氣」、「披薩放小黃瓜，暗黑料理嗎？」、「之前的不錯吃。現在真的不太好吃，小黃瓜也很搶味，滿失望的」、「看了就沒胃口」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「不錯了，沒有換成三色豆，根本謝主隆恩」、「是覺得還不錯，小黃瓜可以去掉起司跟番茄的鹹味」、「沒有三色豆萬歲！」、「好市多披薩基本是吃粗飽的」。

好市多 披薩 海鮮

延伸閱讀

好市多「限定海鮮」終於回歸 老饕嚐鮮：肉肥蛋又多

好市多高級熟凍歐洲峨螺上市！她推氣炸最好吃 網評價兩極：海味重還有沙

好市多新上架瑪利歐桌遊！家長狂讚好玩：適合小朋友

真的更便宜？好市多買「3商品」恐成冤大頭 理財專家急勸退

相關新聞

好市多海鮮披薩竟加1配料！一票會員傻眼：暗黑料理？

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多熟食區買了「海鮮披薩」，不過卻發現裡頭加了許多小黃瓜，讓她直言「好奇怪」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

到底是啥？他見全家霜淇淋「驚嘆口味」超疑惑 釣小編神回覆笑翻網

全家霜淇淋口味豐富，更經常與其他知名品牌聯名，受到不少民眾的青睞。一名網友在Threads指出，他最近到全家買霜淇...

好市多高級熟凍歐洲峨螺上市！她推氣炸最好吃 網評價兩極：海味重還有沙

好市多開賣高級熟凍歐洲峨螺吸引不少消費者購買嚐鮮，最近就有民眾在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享自己烹調的方式，她表示自己喜歡用氣炸，如果要水煮的話可以準備五味醬，增添風味更好吃。

好市多「限定海鮮」終於回歸 老饕嚐鮮：肉肥蛋又多

秋天到了，是吃螃蟹的最佳季節。一名網友分享，近期在好市多賣場，發現終於新上架沙公、沙母，決定馬上購買3盒回家嚐鮮。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

清潔神物！她激推大創1商品：銅板價還能重複使用

紗窗是許多人來說，是非常難清潔乾淨的地方，一名網友分享，近期在大創買到一條「窗戶專用抹布」，正反兩面皆有不同功效，就連難以清潔的紗窗，也能一擦就乾淨！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多這款越南河粉能回購？一派老饕狂讚 一派網友嘆懷疑人生

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多購買一款越南河粉，回家烹調後大讚「湯頭濃郁、味道不錯」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。