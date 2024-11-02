好市多海鮮披薩竟加1配料！一票會員傻眼：暗黑料理？
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多熟食區買了「海鮮披薩」，不過卻發現裡頭加了許多小黃瓜，讓她直言「好奇怪」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多熟食區購買海鮮披薩，感覺蝦子跟以前比變少了，卻增加了許多小黃瓜，直言「有一種奇怪的感覺」。
貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「披薩加小黃瓜，我不行」、「披薩不該加小黃瓜，他們亂搞！」、「這配料別說義大利人了，我看了都生氣」、「披薩放小黃瓜，暗黑料理嗎？」、「之前的不錯吃。現在真的不太好吃，小黃瓜也很搶味，滿失望的」、「看了就沒胃口」。
不過，也有部分網友持相反意見，指出「不錯了，沒有換成三色豆，根本謝主隆恩」、「是覺得還不錯，小黃瓜可以去掉起司跟番茄的鹹味」、「沒有三色豆萬歲！」、「好市多披薩基本是吃粗飽的」。
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