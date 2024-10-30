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到底是啥？他見全家霜淇淋「驚嘆口味」超疑惑 釣小編神回覆笑翻網

聯合新聞網／ 綜合報導
全家霜淇淋口味豐富，更經常與其他知名品牌聯名，受到不少民眾的青睞。（本圖為一般門市示意圖）。圖／全家便利商店提供
全家霜淇淋口味豐富，更經常與其他知名品牌聯名，受到不少民眾的青睞。（本圖為一般門市示意圖）。圖／全家便利商店提供

全家霜淇淋口味豐富，更經常與其他知名品牌聯名，受到不少民眾的青睞。一名網友在Threads指出，他最近到全家買霜淇淋時，看見機台上標示「驚嘆味」，讓他感到非常驚喜，立刻買一支嘗鮮。

原PO表示，隨著天氣漸冷就想吃冰，當他到全家買霜淇淋時，發現機台上竟貼著「驚嘆味」，每支售價49元，霜淇淋圖案上更神秘的標示「我是誰？」。後來他好奇詢問店員，對方卻只回覆「你看啊，驚嘆口味」，疑惑的原PO持續追問，沒想到店員仍堅持稱「驚嘆啊」，對此他則笑回「好了，小姐講真的，不要鬧了」。

詢問店員無果後，也讓原PO想到經典綜藝節目《康熙來了》中，小S訪問外國來賓卻鬼打牆的一幕，開玩笑表示「真的很怕店員講豆豆啊」。最後，原PO仍買了一支驚嘆味霜淇淋，「我來公佈答案了，是藍莓！是我覺得前三最難吃的口味」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文一出，吸引不少網友討論，「哪有東西叫驚嘆的啦，講真的～」、「所以這是什麼口味，你敢說豆豆試試看」、「常去吃的店有天也突然擺驚嘆，我問店員怎麼變驚嘆，店員說『就咖啡』，真的不要給我這麼無趣誒」、「是不是其實是用來消耗門市剩下物料的方式」。文章還釣出全家小編幽默回覆，「 如果要我認真解釋一下的話，這個口味就是驚嘆口味，主要是口味的部分滿驚嘆的」。

Threads 霜淇淋

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