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好市多高級熟凍歐洲峨螺上市！她推氣炸最好吃 網評價兩極：海味重還有沙

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多新品上市，消費者評價兩極。 好市多示意圖／聯合報系資料照
好市多新品上市，消費者評價兩極。 好市多示意圖／聯合報系資料照

好市多開賣高級熟凍歐洲峨螺吸引不少消費者購買嚐鮮，最近就有民眾在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享自己烹調的方式，她表示自己喜歡用氣炸，如果要水煮的話可以準備五味醬，增添風味更好吃。

不過原PO也提醒，牙口不好的人要注意小心慢慢吃，還要注意小碎殼，也有網友補充「大顆煮久一點，真的好吃！大就是爽」。

不過因為一盒單價就要價快500元，不少網友在貼文下紛紛留言吐槽，「超貴，買煮熟的，大約25顆鳳螺胡椒口味350元」、「價格我買不下去，不如去基隆買鳳螺，這價錢可以買一大包」、「這價格買活鳳螺都還有找」、「大顆到口感有點噁，嚐過就好，不會再買」。

也有人表示「海味」很重和沙子沒清乾淨的問題，「試吃結果沙滿多的，有點需要健康的牙齒吃，海味很重，大概就買這一次了」、「實際吃過的心得是有高比例嚼沙感、腥味重，用水煮加薑片米酒比氣炸烤箱好一點點」、「料理一盤全倒掉，裡面有幾顆是臭的」、「氣炸過程的海味有點可怕，但吃起來是還可以接受」。

好市多

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