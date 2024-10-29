好市多「限定海鮮」終於回歸 老饕嚐鮮：肉肥蛋又多

秋天到了，是吃螃蟹的最佳季節。一名網友分享，近期在好市多賣場，發現終於新上架沙公、沙母，決定馬上購買3盒回家嚐鮮。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多賣場，看到新上架的2款海鮮，是秋天限定的「沙公、沙母」，價格約在7-800元，讓他馬上買3盒回家嚐鮮。

貼文一出後，多數網友都大讚「汐止店的，吃起來肉肥蛋也夠多」、「今天在中華好市多買的，沙母，確實有蛋喔」、「這批沙母擁有非常飽滿的膏！」、「超甜！超好吃」、「內湖有活的！買回來祭五臟廟」、「今天桃園南崁好市多有看到！活體的」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「沙母蛋多蛋少要挑，不是每隻都有」、「外型大隻，蛋不多，蟹肉有點瘦，品質不是很好！」、「剛剛吃完了，建議還是要洗一下，有腥味！」、「結果買三隻，只有一隻沙母乾淨，蛋不多！另外兩隻一公一母，打開來清洗都是黑黑泥沙，好恐怖」。