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清潔神物！她激推大創1商品：銅板價還能重複使用
紗窗是許多人來說，是非常難清潔乾淨的地方，一名網友分享，近期在大創買到一條「窗戶專用抹布」，正反兩面皆有不同功效，就連難以清潔的紗窗，也能一擦就乾淨！貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在大創百貨看到「窗戶專用」的抹布，覺得很新奇就買回家使用，發現正反兩面都各自有功效，一面是刷子纖維，可以深入紗窗網子清潔髒污，另一面可以擦窗戶周圍和玻璃汙垢，只要沾水後擦拭，就能用很簡單的方式清潔乾淨。
貼文一出後，多數網友都被燒到，紛紛表示「哇，我也要去買」、「這真的太棒了，我也在找擦窗子的抹布」、「那個摺紗真的擦起來很令人崩潰，謝謝推薦」、「感謝分享，家政魔人一大福音」、「謝謝推薦，很需要」。
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