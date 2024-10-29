清潔神物！她激推大創1商品：銅板價還能重複使用

好市多商品眾多，又會定時推出優惠，至今仍擁有龐大粉絲。最近有一名入會25年的資深會員透露，他最近收到了一張Costco請的18吋pizza兌換券，驚呼「第一次收到」，也有人開玩笑說「好市多有一根柱子，是你貢獻的」。

2024-10-28 15:40