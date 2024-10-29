好市多這款越南河粉能回購？一派老饕狂讚 一派網友嘆懷疑人生

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多購買一款越南河粉，回家烹調後大讚「湯頭濃郁、味道不錯」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多購買一款「越南牛肉風味河粉」，只要用熱水就能輕易泡開，加上調味包後覺得湯頭濃郁，也不會過膩，一箱有12包，售價399元，認為是會回購多次的商品。

貼文一出後，不少買過的網友都表示「我們會自己加牛肉片、大陸妹、九層塔，煮好後再加一些些檸檬汁，小孩很愛！」、「我也覺得好吃，我都會自己再加好市多牛肉火鍋片，真是美味」、「加熱水再微波一下，拿出來時放幾片牛肉，蓋2分鐘，如果有豆芽菜，真的很像外面賣的越南河粉」、「燙幾隻蝦下去應該不錯」。

不過，也有部分網友持相反意見，認為不合口味，指出「之前買了一箱，家中沒人要吃，自己好不容易清掉了⋯」、「不愛，吃超久才吃完」、「不好吃，勉強吃了半碗，吃不完倒掉…懷疑人生」、「真的真的超級不優！」。