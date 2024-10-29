他不解「冷門泡麵」堆滿超商貨架一整層 一票愛好者急喊：看到先掃10碗

台灣人愛吃泡麵，許多人尤其喜歡宵夜來一碗。近日有網友發現，超商貨架上竟堆滿一款「冷門泡麵」，令他相當不解，貼文曝光後，也引起廣大討論。

該網友在臉書社團《全家便利商店/7-11超商新品＆好物分享區》貼出照片，可以看到超商貨架上，「隨緣椎茸味湯麵」多到直接占據一整層，還把一旁統一麵的位子霸占了，他不禁直呼：「這冷門泡麵也進太多…。」

貼文曝光後，網友幾乎一面倒大推，「不會冷門啊，我們很常買」、「傻呼呼，這款的湯頭超棒」、「這款泡麵可是我奶奶的最愛」、「隨緣的泡麵大多都很好吃的，而且也不冷門」、「我們家只要看到都會掃10碗先」。

另外也有網友推薦，「隨緣請買魷魚羹麵，超級好吃」、「紅色款的滿好吃，這款還沒試過」、「辣味的也好吃」。

隨緣是味丹企業旗下的泡麵，根據官網介紹，公司當初推廣隨緣的用意，是以「葷食素食化」角度推出的，因此口感上相當受到大眾好評，且茹素者也能享受多樣化口味。