草莓變草霉！她勸買好市多進口莓果要三思 苦主曝後果：嘴巴舌頭麻掉

Costco好市多的進口生鮮蔬果量多、價格實惠，深受消費者喜愛。但有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文抱怨，她提醒大家「草莓還是別買了，葉子底下全是霉，昨天買的，今天全倒了」。照片曝光，引發網友熱議，有人建議：「進口草莓真的母湯。」

原PO指出，她在好市多購買了一盒進口的草莓，回家洗清時，發現葉子底下都發霉了，才買一天就全部這樣，於是上網發文提醒大家「草莓還是別買了，葉子底下全是霉」。

照片曝光後，引來網友熱議，紛紛忍不住回應「本來就不能買，草苺也是雷品之一，妳想阿，漂洋過海農藥殘留及防腐處理，稍有不慎就整個壞掉，退了吧，還是買台灣大湖草莓」、「農產品就是買台灣的就好了」、「話說草莓（莓果類）還真的嬌貴，我自己去苗栗採回來的草莓，通常隔天開始糊糊的，何況這種進口的」、「我都直接拿去退貨，絕不吃虧」。

此外，還有不少購買過的網友，指出「我昨天也買一盒，我的還比你更嚴重」、「我買過一次，真的隔天就壞一半了」、「我之前吃，然後嘴巴舌頭麻掉」、「我上次買水蜜桃也不能吃，真的好難吃」、「上次家人買了當下吃，發現發霉就拿去反應換貨，還是有發霉，後來就直接退貨了，吃了幾顆真的母湯，又硬又沒味很難吃，還是自己去採的新鮮草莓好吃多了」。

不過，也有網友好心提醒，指出「草莓容易壞，是很脆弱的水果，購買時要注意」。