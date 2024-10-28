你有嗎？好市多會員突收「免費兌換券」 驚呼：25年來第一次

好市多商品眾多，又會定時推出優惠，至今仍擁有龐大粉絲。最近有一名入會25年的資深會員透露，他最近收到了一張Costco請的18吋披薩兌換券，驚呼「第一次收到」，也有人開玩笑說「好市多有一根柱子，是你貢獻的」。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，第一次收到了Costco請的披薩，上面寫著可以兌換18吋任一口味的披薩，有效日期為2024年12月31日，可以憑會員卡和此感謝函，到服務櫃台換取此兌換券。原po收到後也驚覺「原來已經繳了25年的會員費」。

此文一出後，馬上引起網友熱議，有人開玩笑說「好市多有一根柱子，是你貢獻的」、「你都能退休了耶，年資到了」、「恭喜，繳了25年的卡費換了一片披薩，再繳25年卡費，應該可以有兩片披薩了」、「等50年多可樂」。

不少過來人也指出，這應該是25年會員都沒中斷過的禮物，「20年是烤雞，原來25年是PIZZA」、「今年第一次回饋給資深會員，感謝台灣區趙總」，還有人認為「資深死忠會員應該有更好的獎勵才對」、「哇！原來有這，我怎沒收過」、「至少Dyson的產品任選一個吧，好市多沒誠意喔」。