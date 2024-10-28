一年僅一檔！人氣咖啡上架她跑3家全聯「掃空」 曝超划算買法：1包不用25元　

咖啡愛好者很多，有人習慣自己買回來泡。最近一年一度的星巴克太妃糖拿鐵又上架各大賣場，有鐵粉跑了三家全聯把架上全都掃空，並表示趁著有優惠時買，真的超級划算，一盒只要97元，平均一包不用25元。

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」分享，最近期間限定的星巴克太妃糖拿鐵又開賣了，她因為非常愛喝，因此跑了三家全聯把架上全部都掃空，並且把它們疊成一棵聖誕樹，照片相當驚人，估算一共有52盒之多。

原po表示，原價一盒是129元，搭配滿300折30，然後滿500又可以再用優惠券折100元，換算下來一盒只要97元，一盒共有4包，平均一包不用25元，相當划算。原po也透露，因為自己是太妃糖拿鐵的鐵粉，每年只有年末才上市短短的時間，為了整個冬天都喝得到，才會一次買這麼多。

此文曝光後，也掀起大批網友的興趣，「真的太狂了」、「很壯觀的太妃富翁」、「超級壯觀」、「看起來超吸引人的」、「難怪我跑了兩家都買不到」、「哇，瘋狂耶！太妃的鐵粉」。但也有喝過的人說，「也沒有那麽好喝」、「螞蟻款，過甜…」、「我覺得不好喝，就只是甜和淡淡的咖啡味…」、「小心糖份爆表，三高啊」。