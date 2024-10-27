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網友激推好市多「手工香皂」：外面要價兩倍以上

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多便宜量多的產品深受消費者喜愛，不少民眾會選擇在該賣場添購日常生活用品。圖／聯合報系資料照
好市多便宜量多的產品深受消費者喜愛，不少民眾會選擇在該賣場添購日常生活用品。圖／聯合報系資料照

好市多便宜量多的產品深受消費者喜愛，不少民眾會選擇在該賣場添購日常生活用品。就有網友在社團中分享自己看到的一款手工皂，不僅便宜、香味也很吸引人，婆媽看到後紛紛大推：「很好用！」

一名網友在FB社團Costco好市多商品經驗老實說」中發文，表示自己最近剛把澳洲精油香皂用完，看到一款香氛手工皂味道非常舒服，且價格只要499元，「但只有四塊，大家推嗎？還是應該要等特價再買？」

網友看到後紛紛留言，「推！不會乾澀，洗完聞起來剛剛好」、「用過之後，就再也不想用沐浴乳了，泡沫多、用量省、香味讚」、「立馬手刀大推！起泡後揉搓肌膚老廢角質洗得很乾淨，不會沖不乾淨也不會覺得乾繃，皮膚還是很保濕！」

也有網友透露這款香皂在好市多購買超划算，「之前在其他地方買4顆要1000元」、「夠便宜了，我在宜蘭超市看到一顆賣250」、「蝦皮一顆就要價145元」。

Costco 好市多

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