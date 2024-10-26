全聯1款醬油特價...婆媽喊「滷肉不死鹹」推爆：都定期囤貨

家裡若是有料理習慣，醬油是不可或缺的調味料。一名網友在臉書社團分享，最近在全聯看到了一款醬油正在特價，決定要買回家試試看，沒想到拿來滷肉後成果超成功「色香味俱全」，入味又不死鹹，有網友也大推表示，「會定期囤貨」。

網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文指出，之前家裡都固定買鼓舌醬油，但是去全聯時剛好架上全空，剛好看到金蘭自然甘甜醬油在特價，於是就買了一罐回家試試看，結果拿來滷肉超成功，「色香味俱全」，顏色有上去，吃起來也不鹹，很香很下飯，兒子晚餐也吃了三碗飯。

此文一出後，不少網友也大推，「身為大溪人，金蘭是我唯一會吃的醬油」、「我家也都用金蘭的醬油滷肉，滷肉的唯一選擇」、「我家都用金蘭這款醬油，我要去囤貨了」、「參觀過金蘭的工廠，超大的不鏽鋼釀造池，貨真價實的釀造醬油」。

但也有人提醒，「看一下成份，不要買含有酒精成分的就好，是一位大姐教我如何購買好醬油，最好是玻璃瓶裝」、「但還是要看一下，純釀造，非豆片，成份簡單」、「便宜的醬油要慎選」、「不管哪裡的醬油還是要看標示上的內容，這是我這幾年觀察到的現象」。