快訊

日本必勝客推出AI披薩！黃金比例「關鍵在起司增量」

中職／中信封王！藍委發祭品文 盧秀燕：我會盯住！

YTR家寧、Andy證實分手！ 百萬粉情侶頻道「眾量級」暫時停更

全聯1款醬油特價...婆媽喊「滷肉不死鹹」推爆：都定期囤貨

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
全聯福利中心時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

家裡若是有料理習慣，醬油是不可或缺的調味料。一名網友在臉書社團分享，最近在全聯看到了一款醬油正在特價，決定要買回家試試看，沒想到拿來滷肉後成果超成功「色香味俱全」，入味又不死鹹，有網友也大推表示，「會定期囤貨」。

網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文指出，之前家裡都固定買鼓舌醬油，但是去全聯時剛好架上全空，剛好看到金蘭自然甘甜醬油在特價，於是就買了一罐回家試試看，結果拿來滷肉超成功，「色香味俱全」，顏色有上去，吃起來也不鹹，很香很下飯，兒子晚餐也吃了三碗飯。

此文一出後，不少網友也大推，「身為大溪人，金蘭是我唯一會吃的醬油」、「我家也都用金蘭的醬油滷肉，滷肉的唯一選擇」、「我家都用金蘭這款醬油，我要去囤貨了」、「參觀過金蘭的工廠，超大的不鏽鋼釀造池，貨真價實的釀造醬油」。

但也有人提醒，「看一下成份，不要買含有酒精成分的就好，是一位大姐教我如何購買好醬油，最好是玻璃瓶裝」、「但還是要看一下，純釀造，非豆片，成份簡單」、「便宜的醬油要慎選」、「不管哪裡的醬油還是要看標示上的內容，這是我這幾年觀察到的現象」。

全聯

延伸閱讀

現賺1500元！全聯1神物下殺她搶到最後1個 眾人全跪喊羨慕

「隨便煎外酥內軟」她激推全聯1冷凍食品 釣出秘辛：食安很嚴格

全聯哪款鮮奶最好喝？網友大推「小農品牌」：口感香濃

剛通車！國3大溪南出匝道網批S彎危險、嚇到 高公局回應

相關新聞

盤點Netflix《黑白大廚》9個名場面！黑手黨提拉米蘇、三星超神刀工

你追到最新進度的《黑白大廚：料理階級大戰》（Culinary Class Wars）嗎？這檔持續引發討論話題的韓國料理實境秀，由Netflix於2024年9月17日起上線，結合殘酷的淘汰機制，由80位具獨特烹飪見解的「黑湯匙」無名廚師對決20位「白湯匙」菁英主廚進行刺激緊張的料理對決，並邀請到極具影響力的國民美食企業家白種元，及過往相對低調的南韓唯一Mosu三星主廚安成宰擔任評審，最終冠軍可獲得三億韓元獎金。不僅充份展現Netflix出資的華麗大場面，同時也直面迎向南韓一貫「湯匙階級論」的思維。目前跟播至第10集，並將於10月8日迎來最後終戰。無論你是三星粉、黑手黨派，還是站隊明星主廚崔鉉碩，一起來瞧瞧目前盤點的9個名場面吧！

手作料理日常／松露味滿滿-松露雞蛋開放式三明治

蛋沙拉應該是大家家中很常做的料理吧，雞蛋加上美乃滋就可以輕鬆完成，怕胖的人可以用無糖優格代替美乃滋，愛松露的我則是用了松露蛋黃醬跟松露芥末醬來代替美乃滋，再加上簡單的海鹽以及黑胡椒調味，帶出松露的美味跟雞蛋的柔軟。

手作料理日常／清新柑橘香氣之咖啡-葡萄柚氣泡咖啡

最近買了一些葡萄柚加進咖啡裡也非常好喝，跟檸檬相比，葡萄柚口味會更加溫潤沒有過酸的口感，不用加糖就很順口，當然如果是喜歡喝甜口味的話，加點糖水或者是蜂蜜也很搭唷！

在家煮一樣超好喝！輕鬆端出「暖胃湯品」　十大熱門高湯品牌來了

主婦們不可或缺的料理小幫手！時序漸漸進入冬天，想在家就能喝到一碗暖心暖胃的熱湯嗎？忙碌了一整天，現代人沒辦法熬煮工序太過繁複的湯品，或是因為無法掌握準確拿捏調味的技巧，而花費太多調理的時間。現在市面上

手作料理日常 口感超特別的甜蜜滋味－「氣泡葡萄」

今天想跟大家介紹之前在網路上看到的吃法，網路上是將葡萄放進罐中，再注入氣泡水，這樣浸泡幾個小時即可，這樣葡萄吃起來會有氣泡感真的很特別，太太自從試過之後就愛上氣泡葡萄，大家可以試試看唷！

每一口都濃郁！酸辣開胃的義大利麵料理：鮪魚辣番茄義大利麵

今天想跟大家介紹一款很適合秋冬，口味帶點微辣又濃郁的麵，作法也相當簡單，材料也不複雜，這道料理就是鮪魚辣番茄義大利麵，其中的精髓是將鮪魚煮到跟醬汁融為一體，這樣子醬汁會完美附著在麵條上，每一口都會很濃郁！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。