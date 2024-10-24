不只是白飯殺手！煮麵加「這1款罐頭」美味升級 網驚呼：還賣到日本

一般人或許認為，擁有廚藝天賦的人才能創造出美味。其實大家不用氣餒，一點小創意就可以端出簡單又可口的料理。一位女網友分享，為了消耗掉自家冰箱中的米苔目，用了一罐肉燥罐頭，瞬間讓食物看起來美味、吃起來可口，她更推薦其他人也可以試試看。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」貼文說道，有一次想把冰箱中的米苔目煮掉，手邊剛好獨缺肉燥，想起網路上曾有人建議用肉燥罐頭代替，於是半信半疑，去全聯買了一罐肉燥罐頭「嚕肉飯料」試試看，發現煮起來味道超好，出乎意外的很搭，建議其他人也可以試試看。

看完貼文後，吃過的網友都說是懷念的味道，更有人驚呼在日本超市也有看到，「從小就愛吃，懷念的味道」、「這是大家小時（候）最愛，只要有它配飯吃，都可以吃好幾碗飯」、「到日本玩在超市還看到這味，真是太讓我吃驚了」；也有人分享消滅「罐頭味」的妙招，「有一陣子我很怕這種罐頭肉醬的味道，可是後來發現加熱把它稍微炒一下，會好很多」。

不少人也加碼透露自已的「罐頭肉燥」菜單，「這罐拿去竹筍炒肉絲，超搭」、「我都加辣味肉醬，有點微辣感的也很讚」、「順便一提，那個台糖的瓜仔肉醬超鹹的，下次要買青葉的試試」、「加豆腐、豆瓣醬、蔥花就成了麻婆豆腐」、「這罐超方便，煮義大利麵也可以直接加」、「其實也可以放油蔥酥或煎荷包蛋煮麵也不錯吃」。