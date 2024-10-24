好市多賣泛黃鞋？她怒指「別說它是新品」 網友理性分析：不像穿過

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片並發文表示，她在好市多驚見一雙白鞋都已明顯泛黃，還被放在貨架上販售，覺得不可思議，於是發文譴責「不要告訴我是全新沒穿過的吧？」。照片曝光，引發網友熱議。

從照片中可見，這雙白鞋的腳後跟處已明顯泛黃，疑似有穿過的痕跡，顯然已不是新品。原PO呼籲「大家買鞋子時還是要多檢查一下」，她覺得「只能說一個很敢退，一個很敢再上架」，怒指這鞋子很明顯的都已黃成這樣「不要告訴我是全新沒穿過的吧？」

原PO表示，雖然說好市多很好退貨，但身為消費者，還是要有點基本素養。覺得好市多品管也真的是大有問題，不可能看到鞋子的腳後跟都已是這個顏色了，還將它當成全新品放在架上賣，實在很離譜！

原PO認為，好市多既然都接受會員退貨，像這種不良品就不應該再讓它上架了。

照片曝光後，迅速引起熱烈討論，不少網友紛紛表示「嘔嘔嘔，夠噁」、「買的時候一定要看的呀」、「是啊，上次買鞋也是鞋墊被人換掉了，回家才發現又要跑一趟去換，真的很沒水準」、「看鞋底就知道，是不是全新，後跟如果泛黃成這樣，鞋底一定會有程度上的磨損」、「這種品質要賣，至少打折賣啊」。

不過，也有很多網友持相反意見，指出「也有可能是被試穿弄髒了」、「感覺是試穿被弄髒的」、「腳很髒的，幾個試穿以後就這樣啦」、「感覺是一直被試穿髒的」、「那個應該是現場試穿的展示品」。

還有網友理性分析，回應「很平均的顏色，不太像是穿過造成的」、「放太久的庫存而已」、「看起來不像穿過呀，穿過會有摺痕，不可能後面黃那樣鞋面很乾淨」、「這如果有穿過鞋面會有皺摺，看起來應該是原物料的問題，全新的鞋子長期展示，燈照也會變黃唷」。