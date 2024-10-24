快訊

長壽劇「親戚不計較」演員驚傳離世1年多 遺孀也癌逝

NBA／ 柯瑞準大三元、希爾德頂上K湯缺口勇士大勝拓荒者35分

月薪3萬小資扛近千萬房貸、全台占12% 怎麼做到的？

好市多賣泛黃鞋？她怒指「別說它是新品」 網友理性分析：不像穿過

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。示意圖。圖／業者提供
好市多。示意圖。圖／業者提供

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片並發文表示，她在好市多驚見一雙白鞋都已明顯泛黃，還被放在貨架上販售，覺得不可思議，於是發文譴責「不要告訴我是全新沒穿過的吧？」。照片曝光，引發網友熱議。

從照片中可見，這雙白鞋的腳後跟處已明顯泛黃，疑似有穿過的痕跡，顯然已不是新品。原PO呼籲「大家買鞋子時還是要多檢查一下」，她覺得「只能說一個很敢退，一個很敢再上架」，怒指這鞋子很明顯的都已黃成這樣「不要告訴我是全新沒穿過的吧？」

原PO表示，雖然說好市多很好退貨，但身為消費者，還是要有點基本素養。覺得好市多品管也真的是大有問題，不可能看到鞋子的腳後跟都已是這個顏色了，還將它當成全新品放在架上賣，實在很離譜！

原PO認為，好市多既然都接受會員退貨，像這種不良品就不應該再讓它上架了。

照片曝光後，迅速引起熱烈討論，不少網友紛紛表示「嘔嘔嘔，夠噁」、「買的時候一定要看的呀」、「是啊，上次買鞋也是鞋墊被人換掉了，回家才發現又要跑一趟去換，真的很沒水準」、「看鞋底就知道，是不是全新，後跟如果泛黃成這樣，鞋底一定會有程度上的磨損」、「這種品質要賣，至少打折賣啊」。

不過，也有很多網友持相反意見，指出「也有可能是被試穿弄髒了」、「感覺是試穿被弄髒的」、「腳很髒的，幾個試穿以後就這樣啦」、「感覺是一直被試穿髒的」、「那個應該是現場試穿的展示品」。

還有網友理性分析，回應「很平均的顏色，不太像是穿過造成的」、「放太久的庫存而已」、「看起來不像穿過呀，穿過會有摺痕，不可能後面黃那樣鞋面很乾淨」、「這如果有穿過鞋面會有皺摺，看起來應該是原物料的問題，全新的鞋子長期展示，燈照也會變黃唷」。

Costco 好市多 鞋子

相關新聞

好市多賣泛黃鞋？她怒指「別說它是新品」 網友理性分析：不像穿過

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，她在好市多驚見一雙鞋子都已明顯泛黃，還被放在貨架上販售，覺得不可思議，於是發文譴責「不要告訴我是全新沒穿過的吧？」。照片曝光，引發網友熱議。

才兩片菜葉…好市多青花椒牛肉麵躺「蟲蟲」 網笑：免費加肉

美式賣場Costco好市多有許多生鮮食品價格實惠，深受消費者喜愛。有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，他在好市多買了一組青花椒牛肉麵，驚見碗裡的青菜葉上面躺著一隻已死的肥蟲，讓他覺得很離譜。照片曝光，引發網友熱議。

CP值爆表！好市多1款早餐配料8折價 家長瘋搶：大盒又划算

好市多經常提供豐富多樣的食材選擇，充分滿足消費者的各種日常飲食需求。近日有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」...

現賺1500元！全聯1神物下殺她搶到最後1個 眾人全跪喊羨慕

全聯是許多人的購物天堂，一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，在全聯採買結帳時，看到櫃檯後面寫著這商品特價...

「隨便煎外酥內軟」她激推全聯1冷凍食品 釣出秘辛：食安很嚴格

全聯有各式各樣的生鮮食品，吸引消費者目光。近日就有女網友推薦一款冷凍手工蔥抓餅，直呼：「隨便煎一煎就外酥內軟！」貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

跌落神壇！好市多1夯物「漲價又縮水」 會員怨：從必買變拒買

美式賣場好市多店內商品琳瑯滿目，不時推出優惠價格，深受許多民眾喜愛，但過去一項熱門產品，如今卻被會員紛紛抱怨，不僅價格越來越貴，東西也越來越縮水，簡直是「跌下神壇」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。