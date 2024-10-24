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才兩片菜葉…好市多青花椒牛肉麵躺「蟲蟲」 網笑：免費加肉

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友抱怨，他在汐止好市多買了一碗青花椒牛肉麵，裡面有蟲蟲。青花椒牛肉麵示意圖。 圖擷自今購百科
有網友抱怨，他在汐止好市多買了一碗青花椒牛肉麵，裡面有蟲蟲。青花椒牛肉麵示意圖。 圖擷自今購百科

美式賣場Costco好市多有許多生鮮食品價格實惠，深受消費者喜愛。有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片並發文表示，他在好市多買了一組青花椒牛肉麵，打開驚見碗裡的青菜葉上頭，竟然躺著一隻死亡多時的肥蟲，讓他覺得非常得離譜。照片曝光，引發網友熱議。

原PO透露，他10月22日(星期三)在汐止好市多買了一碗青花椒牛肉麵，回家後打開發現碗裡的青菜葉上頭，竟然橫躺著一隻大肥蟲，雖然那隻蟲已死，仍受到不少的驚嚇，他只好趕緊將那2片菜葉丟掉，也懶得拿去退貨，上網發文只是希望好市多的品管能改善。

照片曝光後，立刻掀起網友們騷動，紛紛留言指責「太誇張了，樓主務必一定要去退會員，你值得更好的」、「他們可能沒清洗吧」、「蔬菜應該是沒洗就裝盒」、「蟲蟲可能已經在牛肉打滾一陣子了，東西貴或難吃踩雷我可以接受，食品裏有軟軟蟲蟲我無法接受(抖)」、「好市多品管真的很有問題」。

不過，也有不少網友緩頰，用KUSO的語氣回應「買菜送冬蟲補身子，有機的」、「有機種植」、「絕對新鮮」、「這是無農藥證明」、「沒農藥，可以安心吃」、「那隻蟲很善良，你看它只吃素」、「本來是三片菜，牠們吃掉了一片」、「多送的肉不算錢」。

Costco 好市多 汐止 牛肉麵

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