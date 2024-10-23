CP值爆表！好市多1款早餐配料8折價 家長瘋搶：大盒又划算

好市多經常提供豐富多樣的食材選擇，充分滿足消費者的各種日常飲食需求。近日有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，在逛賣場時，看到雀巢可可早餐脆片特價中，原價299元，折扣後竟然只要239元。原PO還強調，雖然家裡的庫存還沒吃完，看到折扣後，還是放入購物車了，並呼籲大家有興趣的趕快衝好市多購物，折扣只到10月27日。

貼文一出，引來許多愛好者留言，「感謝分享」、「買爆」、「可可脆片吃了會停不下來，這折扣是逼我再胖一點嗎？」、「剛從中和店回來，我也帶了兩組」、「謝謝分享，下班去買」、「我拿了好幾組」、「感謝分享，我超愛」、「巧克力脆片很好吃」 、「這超好吃」。

有網友表示剛好要去補貨，「謝謝分享！剛好要補貨」、「這個好吃，週末去買」、「假日來去，希望還有貨」、「太好了我要去補貨，謝謝」，也有網友認為這價格超划算，「剛剛有看到，真的非常大盒，感覺很划算」、「剛剛去好市多有看到，真的超大盒」。

此外，有過來人覺得很適合當小孩的早餐，「早上買了，阿孫愛吃」、「這好吃！小朋友當早餐，我也會當零食吃」、「已購買，孩子愛吃」、「感謝分享！加牛奶泡一下，牛奶會變巧克力口味，我們家巧克力控的女兒超愛，為了她等等就去買」，不過有網友分享其他品牌的脆片，「最喜歡的還是格格脆，可惜好市多沒有賣」。