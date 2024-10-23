現賺1500元！全聯1神物下殺她搶到最後1個 眾人全跪喊羨慕

全聯是許多人的購物天堂，一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，在全聯採買結帳時，看到櫃檯後面寫著福袋特價300元，而且只剩下最後一個，立刻開心購入並當場「開箱」。

從原PO上傳的照片中可發現，她只花了300元，就獲得了價值超過1870元的商品，包含一個市價790元的大保冷袋以及690元的遮光傘、390元的冷水壺、奧利多水、罐裝拿鐵、漢堡杯麵、魔術靈廚房清潔劑、蒲公英環保抽取式衛生紙等多樣物品，使原PO感覺這次購買非常划算，物超所值。

貼文一出，立刻引來大批網友的熱烈討論，「只能說早買早享受」、「福袋=清倉」、「剛剛買到最後一組也是300元」、「全聯哪裡買呀？都沒有看到」、「有人知道台南哪裡有嗎？跑了好幾間都沒看到」、「剛也買到一組，300元無誤」。

許多網友稱讚原PO的福袋很實用，「300元也太福！這個袋子超好用，逛超市很好裝」、「光雨傘就值了」、「划算，這保冷袋也非常好用」、「300元好划算！雨傘跟水壺就值了」、「這個好實用！」、「袋子蠻好看的耶」、「太狂了，光是這個保冷袋就超值了」。

也有其他人透露自己買的價格，「又更便宜了！買500元的路過」、「我以為我買到500元就是賺到了」、「我買的價錢是500元，剛好帶出國當隨身行李很方便，而且材質不容易髒」、「買原價路過+1，但我的內容物跟妳一模一樣」。