「隨便煎外酥內軟」她激推全聯1冷凍食品 釣出秘辛：食安很嚴格

全聯有各式各樣的生鮮食品，吸引消費者目光。近日就有女網友推薦一款冷凍手工蔥抓餅，直呼：「隨便煎一煎就外酥內軟！」貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文大推這款「禎祥蔥抓餅」，口感外酥內軟，如果在中間加蛋更能提升整體層次感，只有一點小可惜，是蔥不夠多。

近日有女網友推薦全聯一款冷凍手工蔥抓餅，直呼「隨便煎一煎就外酥內軟！」圖擷自《我愛全聯-好物老實説》

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「只買這家，單吃好吃，加蛋更好吃」、「好吃，加玉米、加起司小孩很愛」、「這個不錯吃，已回購三次了」、「我會加高麗菜絲、肉絲、兩顆蛋、肉鬆，可以吃飽」、「他們家大概在35年前，食安就很嚴格，我媽媽在那邊工作過，進去到流水線，全面消毒才能進去」。

也有部分網友表示，「現在蔥很貴，只有自己做的蔥才會多」、「好吃但有點薄」。還有網友推薦其他品牌，「蔥阿伯的好好吃」、「揚振也不錯啊」、「我都在聖德科斯買台塑蔥抓餅，也是好吃的」、「可以去農會找三星蔥抓餅來試試」、「義豐蔥油派，可惜全聯沒有」。