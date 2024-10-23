跌落神壇！好市多1夯物「漲價又縮水」 會員怨：從必買變拒買

美式賣場好市多店內商品琳瑯滿目，不時推出優惠價格，深受許多民眾喜愛，但過去一項熱門產品，如今卻被會員紛紛抱怨，不僅價格越來越貴，東西也越來越縮水，簡直是「跌下神壇」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說中」分享，他在賣場餐飲部買了凱薩雞肉沙拉，原本的小番茄改用牛番茄切丁，隔天打開時才發現，底部的菜已經爛掉了，讓他感嘆「這樣根本無辦法放」。

文章曝光，會員紛紛抱怨，「以前才買1百出頭，現在一盒198元，真的下不了手」、「跌下神壇的沙拉！很久沒買了」、「已經從原本必買到沒特價就拒買的商品了！」、「很容易酸掉！之前放隔天臭酸」、「越來越貴的凱子沙拉」。

另外也有人建議，「若要留隔天，先把番茄及附近的菜吃掉」、「沙拉這東西本來就是吃新鮮的，除非從賣場到回家都能全程低溫保存，否則就算是用小番茄也不建議放到隔天再食用」、「只能隔一天而已，我們隔一天其實還是脆的」。