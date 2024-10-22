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全聯哪款鮮奶最好喝？網友大推「小農品牌」：口感香濃

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心因時常祭出優惠組合，深受不少消費者喜愛。聯合報系資料照
全聯福利中心因時常祭出優惠組合，深受不少消費者喜愛。聯合報系資料照

全聯福利中心因時常祭出優惠組合，深受不少消費者喜愛。一名網友分享，近日在全聯購買4款不同品牌且獲得高評價的鮮奶，回家品嚐後大讚1款鮮奶口感最棒！貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯購買4款不同品牌且獲得高評價的鮮奶，分別是禾香鮮乳、崙背鮮乳、初鹿鮮乳和阿秀鮮乳，認為初鹿鮮乳和阿秀鮮乳的口感都相當不錯，但硬要做比較，直言「整體評價最棒的還是阿秀鮮奶！」。

貼文一出後，最多網友推薦的也是阿秀鮮乳，紛紛表示「阿秀推，單一乳源沒腥味」、「阿秀單喝真的好喝，別款喝不到的清香感」、「只買阿秀！」、「阿秀是沒有鮮乳坊時的唯一選擇」、「吉蒸牧場的阿秀無敵」、「阿秀好難買，支持小農鮮奶」。

此外，也有不少網友支持其他品牌的鮮乳，指出「最近義美跟崙背有合作喔，用它打奶泡，超綿密細緻」、「我只有初鹿和瑞穗，喝了不會拉肚子，其他的一喝就拉，也不知道為什麼」、「我都買鮮乳坊豐樂鮮奶，相信主婦聯盟的選擇」、「六甲很好喝」、「喝過高大鮮乳，就再也回不去了」、「都沒喝過，唯一選擇光泉」、「我只愛家樂福阿猴」。

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