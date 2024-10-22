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全家1款飯糰超難搶！ 老饕讚「超商最頂」：等3天才買到

聯合新聞網／ 綜合報導
便利商店因提供許多方便又美味的餐點，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照
便利商店因提供許多方便又美味的餐點，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照

便利商店因提供許多方便又美味的餐點，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期逛全家時發現一款超人氣飯糰，跑了許多間分店，花費3天才買到，大讚餡料充足超好吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「全家便利商店/7-11超商新品好物分享區」表示，近期在全家發現新上架一款「清酒蒸蛤蜊烤飯糰」，跑了好多間分店都賣完，最後請店員預留才順利購買到。買回家嚐鮮後，發現蛤蜊非常多，搭配的飯是有拌炒過的炊飯，直言「內餡塞滿蛤蜊，吃多卻不會噁心，這我認真可以吃兩顆！」。

貼文一出後，不少吃過的網友也大讚「這個真的超鮮超好吃」、「這款是吃過最好吃的超商飯糰了」、「這款真的好好吃，但也好難買！我久久才能看到他在架上一次」、「我上次打折券買到特別驚豔，尤其現在蛤蜊漲價還能有那麼多顆蛤蜊肉不容易啊」、「這個真的好吃！大推」、「這個真的超鮮、超好吃！全家有看到就會買」。

不過，也有部分網友表示蛤蜊有沙沒吐乾淨，指出「味道還可，只是我吃到的蛤蜊沙子沒有吐乾淨，另外一款和牛的比較好吃」、「蛤蜊真的有沙沒吐乾淨」。

便利商店 蛤蜊 超商 飯糰

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