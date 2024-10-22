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被偷喝？搶買好市多特價商品「容量差異大」 網勸做1動作自保

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自《今購百科》
圖擷自《今購百科》

Costco好市多商品種類眾多，價格又實惠，深受不少消費者喜愛。有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片並發文抱怨，他表示，趁芭樂檸檬綠茶有折價趕緊搬了一組回家，結果發現兩瓶的容量有極明顯的差異，令他不解。照片曝光，引發網友熱議。

原PO表示，日前去逛好市多，看到芭樂檸檬綠茶有折價就買了一組，買的時候沒細看就拿了，結帳時也沒發現，回家後拆掉扣環要冰入冰箱時，才發現兩瓶的容量有非常明顯的差異，於是發文提醒大家選購時要仔細看清楚，才不會遇到類似情況。

照片曝光後，引來網友熱議，多數人認為「還沒開封去退貨100%站得住腳」、「如有疑慮，直接拿去退貨」、「如果確定沒開封就拿去退，品管問題」、「用這張相片就可以去退款了」、「謝謝你的分享，提醒大家買的時候要注意」。

不過，也有不少網友質疑「被打開過？」、「怎麼會差這麼多」、「感覺被偷喝過」、「看瓶蓋感覺開過耶」、「也太扯，都透明瓶了」、「回家才發現實在誇張」。

對於網友的質疑，有人緩頰表示「原po只是提醒大家，出自好心，所以不要再批評原po購買時也要注意的問題」、「真的會，還有胡椒粉類的，有的裝的滿滿的，有的看起來像是只有八分滿，甚至7.5分滿，版主用意只是提醒，沒遇過，不代表不會發生」。

此外，曾遇過類似經驗的網友也指出「我自從買了一次有開過瓶的牛奶之後，從此在買有瓶蓋的產品前都會轉一下，確認沒開過+判斷一下液體高度，不管身在台灣還是世界各地都會有屁孩幹這件事，而屁孩是行徑而不是年齡」。

Costco 好市多

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