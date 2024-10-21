他分享好市多1款新玩具容易飛走 苦主哀怨：機率真的很高

美式賣場好市多商品種類眾多，價格又實惠，是不少消費者挖寶的好去處。臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」就分享一款新玩具「漂浮飛球」，顧名思義就是可以漂浮飛在空中的球型玩具，但不少玩過的人卻哀怨這款玩具很容易飛走。

從「今購百科」分享的照片看到，這款「漂浮飛球」有藍色、紅色兩種顏色，內含三種功能：拋接、動動、迴力鏢，還有變色LED燈光效果，一個要價729元，臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」也分享這款新玩具，只不過這款玩具有個小缺點，在戶外玩很容易一不小心就飛走，臉書管理員也笑稱「之前看過試玩影片，有機率成為一次性玩具，因為它就這樣子…飛走了」。

好市多新玩具「漂浮飛球」。 圖擷自今購百科

貼文一出，不少苦主也分享經驗，「還蠻好玩，但戶外飛走的機率真的很高」、「一次性玩具，親眼看別人玩，然後一去不回」、「我的就是這樣飛走，一去不復返」、「上次在公園看到一個新拆的，第一次試飛，然後就看它越來越高，越來越遠，然後就找不到了」、「兩年前飛走的，按照這個速度，我們家的那顆應該已經快到月球了」。

其他玩過的人也表示，「電力很差」、「在家玩一直捲起地上的頭髮，光是清軸心的頭髮就累死」、「裡面會卡頭髮，然後就很難轉動」、「第一天就被兒子打爆了」、「這個撞到物品後會自動關閉風扇待機，穩定性也比便宜貨好，也耐撞」、「這個在戶外會飛走，在家裡玩也不適合，各種亂飛很恐怖」。

有網友就建議綁上繩子避免飛走，「避免飛走，建議最下方綁一個棉繩，可控距離拉到90公分，避免空安意外」、「外掛風箏把手」、「可以綁一條細細線」。