他分享好市多1款新玩具容易飛走 苦主哀怨：機率真的很高
美式賣場好市多商品種類眾多，價格又實惠，是不少消費者挖寶的好去處。臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」就分享一款新玩具「漂浮飛球」，顧名思義就是可以漂浮飛在空中的球型玩具，但不少玩過的人卻哀怨這款玩具很容易飛走。
從「今購百科」分享的照片看到，這款「漂浮飛球」有藍色、紅色兩種顏色，內含三種功能：拋接、動動、迴力鏢，還有變色LED燈光效果，一個要價729元，臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」也分享這款新玩具，只不過這款玩具有個小缺點，在戶外玩很容易一不小心就飛走，臉書管理員也笑稱「之前看過試玩影片，有機率成為一次性玩具，因為它就這樣子…飛走了」。
貼文一出，不少苦主也分享經驗，「還蠻好玩，但戶外飛走的機率真的很高」、「一次性玩具，親眼看別人玩，然後一去不回」、「我的就是這樣飛走，一去不復返」、「上次在公園看到一個新拆的，第一次試飛，然後就看它越來越高，越來越遠，然後就找不到了」、「兩年前飛走的，按照這個速度，我們家的那顆應該已經快到月球了」。
其他玩過的人也表示，「電力很差」、「在家玩一直捲起地上的頭髮，光是清軸心的頭髮就累死」、「裡面會卡頭髮，然後就很難轉動」、「第一天就被兒子打爆了」、「這個撞到物品後會自動關閉風扇待機，穩定性也比便宜貨好，也耐撞」、「這個在戶外會飛走，在家裡玩也不適合，各種亂飛很恐怖」。
有網友就建議綁上繩子避免飛走，「避免飛走，建議最下方綁一個棉繩，可控距離拉到90公分，避免空安意外」、「外掛風箏把手」、「可以綁一條細細線」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言