好市多買除濕機怎麼選？過來人曝優缺點力推2品牌：安靜耐用

台灣屬於海島型氣候，潮濕環境總容易讓家裡產生黴菌，尤其北部一到冬天更是又濕又冷，因此不少家庭都會準備除濕機。有網友在臉書發文表示想在好市多買除濕機，但不知道有哪些優缺點，因此希望大家給些意見參考，貼文引起不少討論，用過的人都大推2品牌。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，透露想在好市多買除濕機，但不知道怎麼挑選，也不曉得各有什麼優缺點，例如晚上睡覺時機器的聲音如何、倒水的方便性、耗電能力、耗材等等，因此想問大家該怎麼選擇？

貼文引起不少人討論，「除濕機，國際牌」、「人在時不適合開著，所以聲音沒差；水箱大很重要；1級電；沒有自燃新聞紀錄」、「除濕機不怕吵的開放空間就買惠而浦，除濕效果快又強，還很便宜」、「惠而普+1，除了很吵沒有其他缺點」、「我前後買了二台伊萊克斯，除濕效果很好」、「夏普這款10公升機種我用10年了，除濕力不錯非常耐用，唯一缺點水箱小了點」。

當中多數人一致推薦LG、三菱兩種品牌，「應該有賣LG，大推」、「大推LG，算安靜。除濕快，用了6年沒有問題」、「我買3台LG變頻，省電聲音小，除濕強好用」、「安靜就LG，除濕快耐用就三菱」、「預算夠的話，一律建議直上三菱這台日製的」、「一勞永逸選三菱，高cp不怕吵選惠而浦。我家衣物間放惠而浦，其他地方都放三菱，不後悔，真的讚」、「要買公升數高一點不然會後悔，推三菱」。