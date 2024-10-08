好市多巧克力特價、會員抱怨「效期不到1個月」！內行人揭關鍵：原價也要注意

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多試吃一款巧克力，小孩覺得好吃就買了一包，沒想到回家竟發現商品再過一個月就到期，覺得非常瞎。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期逛好市多，剛好在試吃一款巧克力，小孩覺得好吃就買了一包，沒想到回家後發現巧克力的保存效期，只剩不到一個月，讓他直言「怪自己沒認真看，提醒大家有買的注意一下日期」。

貼文一出後，許多網友都反映相同問題，紛紛表示「今天在北投店本來也要買，發現到期日是12月⋯默默的放回去」、「我前幾天去買布丁，效期不到一個禮拜」、「10月初內湖買了冷藏紅豆湯，沒特價竟然10/10就準備過期」、「近幾個月發現不論用的吃的，超常碰到即期品+1」、「原價也要注意，這幾次去好市多發現好多食物都很短效期」。

此外，也有內行網友建議，遇到特價最好都要留意保存效期，指出「特價品通常就要注意，不然不會沒事特價」、「大約剩10-15天才會有，尾數是7的就即期品」、「上一檔的綠色罐裝起司粉也是剩2-3個月到期的樣子，原本看到價格很心動，看到有效期很傻眼」、「吃的特價品要看一下日期，最近的芝麻醬、果醬也要看喔」。