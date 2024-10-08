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全聯這款熟食「大人小孩都愛」 老饕大推：蔥油是靈魂醬汁

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在全聯買了1款油雞胸和去骨油雞腿，大讚份量大、肉質鮮嫩，附贈的蔥香油完全是靈魂醬汁。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯買了美味堂的油雞胸和去骨油雞腿，大讚雞腿肉超級嫩，尤其附的蔥香油真的是靈魂醬汁，不過家中小朋友卻偏愛油雞胸，滿滿一大盤才139元，相當經濟實惠。

貼文一出後，多數吃過的網友都大推，紛紛表示「我家也愛雞胸～大人小孩都愛！很方便的一道菜」、「這個好吃！不會有怪怪的味道」、「油雞系列！胸就很嫩了！腿好吃…但其實很油，熱量偏高」、「小孩都愛雞胸肉」、「這真的好吃！」。

此外，也有老饕分享其他吃法，指出「這款雞胸肉拿來做雞絲涼麵，蔥油拌進去超讚！全家老少都愛瘋」、「拌入燙蔬菜都超鮮甜好吃」、「我拿來拌蔬菜，秒變鹹水雞」。

全聯 雞腿

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