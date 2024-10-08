好市多「神級抹布」好用不掉毛！網揭真正用途：歐美很紅

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文分享，她表示在好市多買到一款「歐美很紅的抹布」，分享使用心得，並推薦給大家參考。貼文一出，引發網友熱議，有人指出它真正的用途。

原PO表示，家裡剛好抹布用完了，去好市多看到這款木漿棉抹布正在特價，就買了一盒，回家拆封試用了一條，覺得還不錯用，搓洗時不會有棉絮、吸水力佳、很好擰、乾得也很迅速，但是使用起來，手感跟一般平常習慣用的抹布有點不太一樣，她保守認為「沒使用過的人請斟酌」。

不過原PO指出，一盒原本售價是295元，特價減少66元，等於一盒才229元，裡面共有12條，她覺得相當划算，於是分享出來「有需要的人可以買」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「這種是國外用的抹布，非常推薦」、「推推推，加一點洗碗精，我把它當洗碗海棉用，海棉水一沖乾淨不油膩」、「這超好用，以為四種花色，就包色買，然後回來發現一盒就有四種花色了」、「每次煮完飯都拿來擦噴的到處都是的灶台，去油力很好，完全不需要使用清潔劑，擦完也能輕鬆用水沖掉木漿抹布的油膩，真的是好物」、「這個乾得很快，真的覺得不錯用」、「這個好用，在國外同學家時，她們都用這種」。

此外，也有同樣購買這款的網友分享自身經驗，並明白指出「這是在擦乾碗的」、「包裝上寫得很清楚是擦乾碗用的」、「歐美很紅，髒了丟吸碗機還很乾淨」、「推薦，不留毛屑適合拿來擦乾鍋子、餐具」。

不過，也有網友回應「我覺得不太好用，容易吸附味道」、「不同牌子有差喔，有些還會掉色，買過一輪後已退燒」、「好用，但缺點是尺吋小了點，如果再大點會更完美」、「之前跟團購店買一盒599，看到好市多這價格我真的嚇歪了」。