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好市多1甜品讓她一口氣狂嗑3個 老饕一致推：冰過更好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
Costco好市多示意圖。 圖／聯合報系資料照
Costco好市多示意圖。 圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多的商品項目非常豐富，價格也很優惠，更常常推出讓人讚不絕口的甜品，也因此總是吸引不少消費者光顧。有一名女網友日前在好市多發現一款藍莓可麗餅，沒想到好吃到讓她一口氣連吃3塊，不少品嘗過的人也非常推薦。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出照片，只見手推車裡有一盒藍莓可麗餅，原本一盒8入，但盒子裡卻只剩5塊，原來是結完帳後原PO忍不住立刻嘗鮮，沒想到一吃讓她為之驚艷，一下子就吃了3塊，她也開玩笑地說應該隔天就全部消滅了。

不少吃過的人也極力推薦，「不錯吃」、「真的好吃，只是是熱量炸彈！所以一天只敢吃兩片，吃完滿足感跟罪惡感都有」、「這真的好好吃裡面的醬又厚又甜」、「裡面是滿滿的鮮奶油，能算卡路里低的就是那幾顆藍莓了，胖炸」、「很好吃，吃起來不會很甜膩」、「好吃，但太甜了，後面都是冷凍慢慢消滅它」、「很唰嘴，好吃」、「這個我一天可以吃三片，好好吃」。

還有老饕建議冰過更美味，「冷凍更好吃」、「放冷凍，微退冰再吃」、「這款我超愛，會冰冷凍慢慢吃，吃的時候幸福感滿滿的」、「這個冰過再戳爛，塞一堆水果當聖代吃，廉價版酷聖石」、「冷凍後取出微退冰超好吃，裡頭餡料如冰淇淋」。

好市多 甜點

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